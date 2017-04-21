برنامج الأغذية العالمي يحذر من سقوط اليمن في مجاعة

قال برنامج الأغذية العالمي الخميس، إنه رصد ظروفا تشبه #المجاعة في مناطق باليمن على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي بوجود مجاعة.

وقالت إيميليا كاسيلا المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن ثمة ظروف تشبه المجاعة في #اليمن وأن تلك الظروف تتضح في مناطق من #تعز و #الحديدة و #لحج و #أبين و #صعدة على الرغم من صعوبة الوصول إلى تلك المحافظات، مضيفة ان تلك المحافظات هي التي لها الأولوية بسبب إحتمالات المجاعة فيها.



وأشارت إلى أن هناك نحو 6.7 مليون شخص في اليمن مصنفون بأنهم في المرحلة الرابعة من المقياس الدولي للأمن الغذائي فيما تشكل المرحلة الخامسة المجاعة.

قالت "نحتاج حقا للتحرك الآن قبل أن تسقط البلاد في حالة مجاعة بشكل رسمي".



وتستضيف #الأمم_المتحدة مؤتمر مانحين لليمن في جنيف الثلاثاء.

ودعت المنظمة الدولية إلى جمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات أخرى ضرورية للحياة وقالت إن اقتصاد اليمن ومؤسساته يتعرضون للانهيار.



وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر من أن خطر تعرض الناس في الدول الأربع للتضور جوعا يتنامى بسرعة.

وهناك نحو 20 مليون شخص في خطر بمناطق بارت فيها المحاصيل وتزايدت فيها معدلات سوء التغذية خاصة بين الأطفال.

