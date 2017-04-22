قوات التحالف تعتقل قيادات بالقاعدة.. بينهم زرقاوي اليمن

أفادت قيادة #التحالف لدعم الشرعية في #اليمن في بيان لها، السبت، أن مروحيات التحالف نفذت عملية إسناد جوي لقوات #مكافحة_الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي قامت مساء الجمعة بمداهمات استباقية في إطار ملاحقتها لأوكار #تنظيم_القاعدة في مدينة #المكلا .

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن المصدر أنه تم اعتقال عدد من العناصر والقيادات الكبيرة لتنظيم القاعدة الإرهابي في وادي عدم بحضرموت من جنسيات مختلفة أبرزهم (أحمد سعيد عوض بارحمة) الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة (الطويلة) بمدينة المكلا.

كما نتج عن العملية #إحباط #المخططات_الإرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق بحضرموت.

عدة عمليات استباقية

وتعليقاً على العملية، قال محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث" مساء السبت، إن قوات النخبة قامت بعدة عمليات استباقية ضد عناصر من تنظيم القاعدة، عمدت فيها إلى تنفيذ إنزال ونصب الكمائن إلى جانب الاستعانة بغطاء جوي من قوات التحالف.

وتابع قائلاً إن العمليات مكنت من أسر 7 من عناصر القاعدة، بينهم قياديان، أحدهما أبو علي الصاعري المسؤول عن عملية ذبح جنود في 2014، إلى جانب أحمد سعيد عوض بارحمة وعدد من مرافقيه.

إلى ذلك، شدد اللواء بن بريك على أهمية تلك العمليات الاستباقية التي تنفذ بمشاركة قوات التحالف في عرقلة العمليات الانتحارية والاغتيالات التي تقلصت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

يذكر أن تلك العملية النوعية تعد الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضرموت (أبو علي الصيعري) في وادي عدم بوادي حضرموت.