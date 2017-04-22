وزير الإعلام اليمني: الحوثيون عدوهم الأول الصحافة

قال #وزير_الإعلام_اليمني معمر الأرياني إن #الميليشيات الانقلابية عدوها الأول الإعلام والإعلاميون ولا تؤمن بالحريات الصحفية.

وأكد الأرياني خلال حديث صحفي أن #اليمن لم يشهد استهدافاً للإعلام والصحفيين منذ عقود، كما حصل مع انقلاب الميليشيات الحوثية، حيث كشفت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، عن واقع مأساوي عاشه الصحفيون، خلال العامين الماضيين، معتبرا أن الميليشيات تشكل خطراً كبيراً على حرية الصحافة وحياة الصحفيين.

ميدانياً شهدت جبهات في #تعز معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وعناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى.

وبحسب مصادر عسكرية دارت المواجهات جنوب معسكر التشريفات شرقي المدينة، في وقت كثفت الميليشيات قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أحياء شرق تعز من مواقع تمركزها في تبّات السلال وسوفيتل بالحوبان.

وفي جبهة المخا الساحلية نجحت قوات الشرعية في السيطرة على عدد من المواقع بالقرب من معسكر خالد بن الوليد بعد تكبد الميلشيات خسائر كبيرة.

وفي البيضاء لقي ثلاثة من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب اثنان في عملية نفذتها المقاومة على نقطة تفتيش تابعة للمليشيات بمديرية الصومعة.