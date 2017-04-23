اليمن.. مقتل 3 مدنيين و5 من القاعدة بغارة أميركية

قتل ثلاثة مدنيين وخمسة من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف الأحد في هجوم لطائرة بدون طيار في جنوب #اليمن، بحسب حصيلة جديدة لمصدر أمني يمني.

وتشن #الولايات_المتحدة باستمرار غارات بواسطة طائرات "درون" في اليمن لاستهداف القاعدة، وينتج عن ذلك مقتل مدنيين.

وأوضح مسؤول في أجهزة الأمن أن صاروخاً استهدف سيارة تقل خمسة من عناصر القاعدة في بلدة السعيد في محافظة شبوة، وقتلوا جميعاً.

كما قتل ثلاثة مدنيين هرعوا إلى السيارة المستهدفة في إطلاق صاروخ ثان، بحسب المصدر ذاته.

وكان مسؤول محلي قال في وقت سابق إن ثلاثة من عناصر #القاعدة كانوا في السيارة قتلوا. وأكد أن السيارة دمرت بالكامل وتفحمت جثث من فيها.

وقتل في آخر هجومين في 19 نيسان/أبريل خمسة من عناصر القاعدة.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 شباط/فبراير 2017.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في آذار/مارس 2017 إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب منحت وزارة الدفاع الضوء الأخضر لتنفيذ غارات جوية أو عمليات إنزال في اليمن بدون طلب موافقة مسبقة من #البيت_الأبيض.