مقتل 7 عسكريين بانفجار في مخزن أسلحة وسط عدن

أكدت مصادر "العربية" مقتل سبعة عسكريين من قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية وجرح أكثر من 15 آخرين، حالة بعضهم خطيرة، وذلك بـ #انفجار وقع في مخزن للأسلحة في معسكر اللواء الثالث حماية في جبل حديد وسط #عدن.

في المقابل، ذكر شهود عيان أن انفجارين متتالين وقعا أثناء نقل #ذخائر و #متفجرات من أحد المخازن دون معرفة لأسباب.

وكان مدير عام شرطة عدن، اللواء شلال علي شائع هادي، قد أعلن، في آب/أغسطس الماضي، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة اكتشفت عدداً من #الخلايا_الإرهابية التي تقف وراء أعمال قتل و #اغتيالات و #تفجيرات شهدتها المدينة.