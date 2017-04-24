الحوثيون يحتجزون قافلة إغاثة ويصادرون أدوية في تعز

أقدمت ميليشيات #الحوثي على احتجاز #قافلة_مساعدات مخصصة لمحافظة #تعز.

وأفاد مجلس التنسيق بين منظمات المجتمع المدني بأن القافلة مكونة ‏من 200 شاحنة تحمل مواد مخصصة لـ12 مديرية، واحتُجزت في #الحديدة، مطالبا بتغيير مسار المساعدات لتتبع ممرات آمنة مثل ميناء #عدن.

من ناحية أخرى، صادر #الانقلابيون أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بـ #مستشفى_الثورة بتعز في جريمة تهدد حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي.

وأوضحت إدارة هيئة مستشفى الثورة في بيان أن استمرار مثل هذه الممارسات اللامسؤولة ينذر بكارثة صحية، وسيتسبب بتوقف مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى عن العمل.

وطالب البيان المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان بممارسة مزيد من الضغط بشتى الوسائل على #الحوثيين لاستعادة تلك المواد الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

من جانبها، طالبت منظمات المجتمع المدني والحكومة اليمنية، #منسق_الشؤون_الإنسانية للأمم المتحدة في #اليمن بالتدخل ومطالبة الميليشيات الإفراج عن القافلات.

كما طالبت الحكومة من الأمين العام تغيير منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماك-غولدريك متهمة إياه بالتحيز للميليشيات والخروج عن حدود مهامه.

أما #التحالف_العربي فسبق له أن طالب #الأمم_المتحدة بالإشراف على ميناء #الحديدة وإدخال وتوزيع المواد ومنع استيلاء الميليشيات عليها.

فيما كشفت الأمم المتحدة على لسان متحدثها عن البحث عن طرق بديلة لإدخال المساعدات والإمدادات الإغاثية.

من جانبها سارعت الحكومة اليمنية على تأكيد جاهزية موانئ #عدن و #المكلا وتجهيز ميناء #جاف في مأرب لإستقبال المواد الإغاثية القادمة من #السعودية برا.