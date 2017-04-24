تعز.. أبراج الاتصالات في معسكر خالد بيد الشرعية

سيطرت قوات الشرعية في #اليمن ، مدعومة بـ #التحالف_العربي ، على أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد غرب #تعز ، فيما تعمل كتيبة بالجيش الوطني من أبناء مديرية #الوازعية على مهمة تحديد المخابئ وتطهير المعسكر من الألغام.

وقالت قيادة محور تعز إن #اشتباكات عنيفة تدور في الجبهة الشرقية لمحافظة تعز.

من جانبها، قصفت مدفعية الجيش الوطني مصادر النيران التابعة للميليشيات من تلتي السلال والتركي خلف معسكر الأمن المركزي، إضافة إلى تلة سوفتيل في تعز بهدف وقف استهداف الانقلابيين للأحياء السكنية بالجبهة الشرقية.

كما أفادت المصادر في مديرية موزع غرب تعز، التي تشهد #معارك عنيفة متواصلة وانهيارات كبيرة في صفوف المتمردين، بأن ثمانية مسلحين قتلوا في المواجهات، بينهم قيادات حوثية.