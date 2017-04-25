تعز.. الجيش اليمني يسيطر على "الغرافي" حول "معسكر خالد"

سيطر #الجيش_الوطني_اليمني أمس الاثنين في #المخا بمحافظة تعز على منطقة #الغرافي حول #معسكر_خالد_بن_الوليد بعد معارك عنيفة مع ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح.

وأكد مصدر ميداني أن قوات #الجيش_اليمني أحكمت السيطرة الكاملة على قرية وجبل #الثوباني التابعة للمخا، وتمكنت من تحرير مناطق واسعة في محيط #دار_ابن_علوان في مديرية #موزع غرب #تعز.

وقالت قيادة محور تعز إن اشتباكات عنيفة اندلعت في تلال #الضويحة، وامتدت إلى #جبل_عقار بموزع، وأسفرت عن مصرع 12 من #الانقلابيين، مشيرة إلى أن معنويات عناصر الميليشيات باتت منهارة.

وفي وقت سابق من الاثنين، سيطرت #قوات_الشرعية في #اليمن، مدعومة بـ #التحالف_العربي، على أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد، فيما عملت كتيبة بالجيش الوطني من أبناء مديرية #الوازعية على مهمة تحديد المخابئ وتطهير المعسكر من الألغام.