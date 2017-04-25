طبيبة يمنية تكافح "الأمراض المهملة".. وتحصد جائزة دولية

في واحدة من صور الإصرار على التحدي والنجاح وقهر كل الظروف المحيطة والمحبطة، تمكنت #طبيبة يمنية من الفوز بجائزة دولية مقرها #جنيف في #سويسرا، وذلك لتميزها في مجال الخدمات الصحية المقدمة للنسائية.

وتسلمت الطبيبة اليمنية #ذكرى_أمين_النزيلي أمس الأحد "جائزة الخدمة المتميزة للنساء" في جنيف، وذلك تقديراً لدورها في مكافحة #الأمراض المدارية المهملة، وهي أول امرأة تحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة.

وفازت الدكتورة #النزيلي بالجائرة بإجماع أعضاء لجنة التحكيم وذلك في إطار فعاليات "قمة الأمراض المدارية المهملة" التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في سويسرا، اعترافاً بالدور الملهم للمرأة التي تعمل خلف الكواليس للمساعدة على مكافحة عشرة أمراض مدارية مهملة واستئصالها.

وفي حفل توزيع الجوائز، عبّرت النزيلي عن سعادتها بهذا التكريم الذي سيساهم في تسليط الضوء على قضية #الأمراض_المهملة في #اليمن، وقالت: "أنا هنا لاستلام الجائزة نيابة عني وعن جميع النساء اللواتي يعملن بجد في مجال مكافحة #الأمراض المدارية المهملة في اليمن، وهدفي الرئيسي يتمثل بالوصول إلى الأطفال والمساهمة في تحسين مستويات الصحة العامة لديهم".

ومنذ تخرجها في كلية الطب بجامعة #صنعاء في عام 1991 عملت الدكتورة ذكرى النزيلي (49 عاما) في مجال #صحة_الأم والطفل، وتحسين البرامج الصحية والتغذوية الشاملة في جميع أنحاء اليمن.

وفي عام 2009 انتقل اهتمامها إلى مجال الأمراض المدارية المهملة، وتخصصت في مكافحة مرض #البلهارسيا المعروف أيضا باسم #حمى_الحلزون.

وتعمل النزيلي أيضا كمستشارة في قضايا الصحة والتنمية لعدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والبنك الدولي ومنظمات غير حكومية محلية في اليمن.

وأوضحت كارين بالاشيو، مدير البرامج في صندوق "إند فند"، أن الدكتورة ذكرى النزيلي تمكنت من التغلب على العقبات الشخصية المهولة، وبشكل لم يؤثر بتاتا على التزامها بمكافحة الأمراض المدارية المهملة وبخدمة بلدها اليمن.

وأشارت إلى أنه من خلال الدعم الذي قدمته الدكتورة النزيلي تمكن البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا في اليمن من قطع شوط كبير.