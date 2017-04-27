التحالف يدعو أهالي الحديدة إلى الانضمام للشرعية

دعت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن الأربعاء، أهالي #الحديدة إلى الانضمام لحكومة الشرعية ودعمها من أجل استعادة ميناء المدينة.

وألقت طائرات التحالف مئات المنشورات التي حذرت من مغبة استمرار سيطرة #الميليشيات_الانقلابية على الحديدة، بما يعرقل وصول المعونات الإغاثية إلى مستحقيها.

ويأتي توزيع منشورات الشرعية والتحالف في مدينة الحديدة بعيد تعيين يوسف إسماعيل المدني، الرجل الثاني في حركة #الحوثي ، قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة التي تختص بالنطاق الجغرافي للساحل الغربي، وهو زوج ابنة حسين الحوثي، مؤسس الحركة.

كما تزامنت دعوة التحالف مع استمرار المعارك في شرق #المخاء وإعلان الجيش الوطني السيطرة على مواقع كتيبة الصواريخ في معسكر خالد بن الوليد ومقتل العشرات من عناصر الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع صالح وأسر 34 آخرين.

يذكر أن معركة استعادة سيطرة الشرعية على الحديدة يتحدد موعد انطلاقها وفق مصادر عسكرية يمنية بتأمين مناطق شمال غرب اليمن، وإحكام السيطرة على معسكر خالد بن الوليد، والتقدم الذي تحققه قوات الشرعية على جبهة ميدي شمال منطقة الساحل.