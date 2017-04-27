الجيش اليمني: لم يعد أمام الميليشيات إلا الاستسلام

أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني، اللواء عمر سجاف في تصريح، الأربعاء، أن قوات الجيش أصبحت على مشارف مديرية #حيران المحاذية لمديرية ميدي من جهة الجنوب.

وأضاف أنه لم يعد أمام الميليشيات الانقلابية المحاصرة داخل المدينة إلا الاستسلام أو الموت.

من جهة أخرى، شنت طائرات #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن الأربعاء، سلسلة غارات في مديريتي موزع والوازعية شمال غرب محافظة #تعز ، أسفرت عن تدمير خمس عربات مسلحة.

كما قصفت الطائرات مواقع للميليشيات في جبلي عقار وقلعة موزع، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بينهم القيادي الحوثي حميد الجدول.

إلى ذلك، قتل الأربعاء 12 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني بمنطقة موزع جنوب معسكر خالد بن الوليد، قصف خلالها الجيش بالمدفعية مواقع الميليشيات في المنطقة.