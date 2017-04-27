الجيش اليمني يزحف باتجاه معسكر خالد بن الوليد

أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات من الجيش الوطني اليمني شنت هجوماً بمختلف الأسلحة على مواقع تمركز #الميليشيات عند الأطراف الغربية لـ #معسكر_خالد_بن_الوليد وفي مفرق #المخا من الجهة الجنوبية، أسفر عن مقتل 10 من الانقلابيين.

ونفذت طائرات التحالف غارات عدة استهدفت تعزيزات عسكرية جديدة للمتمردين في منطقة موزع كانت في طريقها لدعمهم.

كما قامت مقاتلات التحالف بحملة تمشيط واسعة فجر الخميس في مواقع تابعة للميليشيات في المناطق الساحلية الواقعة بين مدينتي المخا و #الحديدة.

وكان #الجيش_الوطني_اليمني قد سيطر، الاثنين، على منطقة #الغرافي حول معسكر خالد بن الوليد بعد #معارك عنيفة مع ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح.