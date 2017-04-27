الحكومة اليمنية تطالب بإرسال المساعدات عبر ميناء عدن

طالبت #الحكومة_اليمنية الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة #تعز عبر المناطق الآمنة أي عبر #ميناء_عدن ، لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى ‏المستحقين دون تأخير أو عراقيل. وبررت الحكومة اليمنية الطلب باستمرار #الانتهاكات التي ترتكبها #ميليشيات_الحوثي و #صالح.

فهناك مساعٍ دولية بالتوازي مع جهود حكومية تتبلور لمنع تدهور الأوضاع في #اليمن التي تئن تحت وطأة #أزمة_إنسانية خطيرة.

فمع استمرار استهداف الانقلابيين لقوافل #الإغاثة ، والحيلولة دون وصولها تعز المحاصرة، طالبت الحكومة اليمنية بتغيير مسار إمداد المواد الإغاثية إلى تعز عبر ميناء عدن بدلاً عن #الحديدة الواقع تحت سيطرة #الانقلابيين ، لضمان وصولها إلى ‏المستحقين دون عراقيل.

وفي إطار مواجهة تدفق السلاح للانقلابيين عبر ميناء الحديدة وإطالة أمد الحرب، اقترحت الحكومة اليمنية تولي #الأمم_المتحدة مراقبة الميناء منعاً لتهريب السلاح.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلن المبعوث الدولي إلى #اليمن #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد أن الأمم المتحدة تعتزم إطلاق جولة جديدة من #المفاوضات قبل حلول شهر رمضان، مؤكداً أنه يجري التباحث مع #الميليشيات_الانقلابية حول مقترحات ترتكز على إيجاد سبل لمراقبة ميناء الحديدة منعا لتهريب الأسلحة.