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تعديل وزاري في اليمن يشمل 4 حقائب.. وإحالة وزير للتحقيق

المصدر: دبي – قناة العربية
اجتماع للحكومة اليمنية في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية)
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أجرى الرئيس اليمني منصور عبدربه #هادي اليوم الخميس تعديلاً وزارياً شمل أربع حقائب، وأحال #هاني_بن_بريك وزير الدولة قائد قوات الحزام الأمني للتحقيق.

وقد صدر التعديل الوزاري في قرار جمهوري حمل الرقم 29 لسنة 2017، قضت المادة الأولى منه بتعيين:

-القاضي #جمال_محمد_عمر وزيراً للعدل.

-الدكتور #معين_عبدالملك_سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق.

-الدكتورة #ابتهاج_الكمال وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

- #محمد_محسن_عسكر وزيرا لحقوق الإنسان.

-الدكتور #سمير_محسن_شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار بإعفاء هاني علي #بن_برك من منصبه كوزير للدولة وإحالته للتحقيق.

وفي سياق آخر، أصدر #هادي قرارين آخرين شملا تعيين #عبد_العزيز_المفلحي محافظاً لعدن، بينما عُيّن #عيدروس_الزبيدي محافظ #عدن السابق سفيراً في وزارة الخارجية.

كلمات دالّة

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