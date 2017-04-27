مقتل وجرح قادة من الميليشيات في غارة للتحالف على باقم

قُتل وجرح عدد من قادة ميليشيات #الحوثي في #غارة للتحالف على مديرية #باقم التابعة لمحافظة #صعدة والقريبة من #الحدود_السعودية_اليمنية ، وفق مصدر أمني.

وأكد المصدر مقتل قائد غرفة العمليات المصغرة في باقم، أبو حسين الماخذي، الذي يُشرف على #معارك الجبهات في المديرية، إضافة إلى مقتل أحد خبراء ميليشيات #حزب_الله اللبناني المشرفين على تدريب #الانقلابيين.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت، في آذار/مارس الماضي، بأن القيادي العقيد #أحمد_محمد_الأصنج ، المعين من #الحوثيين نائباً لمدير أمن صعدة، ومشرفاً أمنياً للميليشيات، قُتل مع 15 من مرافقيه، بغارة جوية لطائرات #التحالف_العربي استهدفت موكبه في مديرية #كتاف_البقع شرق صعدة.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف شنت عشرات الغارات على مواقع وتحركات #الانقلابيين بمناطق عدة في محافظة #صعدة ، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتكبيد المتمردين خسائر كبيرة في العتاد العسكري.