ولد الشيخ "يبشر" بمفاوضات يمنية جديدة قبل رمضان

أعرب الموفد الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، عن أمله في إطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في #اليمن قبل شهر رمضان المقبل.

وقال ولد الشيخ في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يأمل في "بدء جولة جديدة من المفاوضات". وأوضح: "في المرحلة التمهيدية، لكن الوقت ضيق، وهدفي هو إنهاء كل ذلك قبل حلول شهر رمضان".

إلى ذلك، تطرق #ولد_الشيخ إلى الوضع في ميناء #الحديدة على #البحر_الأحمر ، محذراً من قلق الأمم المتحدة حول تلك المسألة.

ولدى سؤاله عن قلق تحالف دعم الشرعية الذي يشتبه في أن ينقل المتمردون الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله #صالح ، أسلحة عبر هذا المرفأ، قال المبعوث الأممي إن "خيارات كثيرة قيد الدرس لتعزيز آلية التفتيش وإيجاد سبيل لخفض خطر تهريب الأسلحة".

كما أوضح ولد الشيخ أن ميليشيات الحوثي أعربت عن اهتمامها باقتراحاته، مضيفاً أنه يعتزم دعوة ممثلي الميليشيات إلى اجتماع الشهر المقبل في #عمان للبحث في الأمر.