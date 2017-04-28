إدارة ترمب تدرس مساعدة التحالف العربي بحربه ضد الحوثيين

كشف مسؤولون أميركيون أن مناقشات مفصلة تجري داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ستتيح المزيد من المساعدة لدول الخليج في حربها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضحوا وفق ما نقلت #رويترز أن هذه المساعدات تشمل توسعة نطاق معلومات المخابرات التي تقدمها #واشنطن. ولم يستبعد مسؤولو الإدارة الأميركية أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة في المعركة التي سيخوضها التحالف والجيش اليمني على #ميناء_الحديدة، موضحين أنها لن تشن ضربات على أهداف للحوثيين أو تنشر قوات برية.

ووفق مصادر فإن الدعم البحري سيكون عبر عملية المراقبة البحرية ومنع تهريب الأسلحة للميليشيات عبر #البحر_الأحمر أما الاستخباراتية فمن خلال تأمين معلومات أكثر عن تحركات #الحوثيين التي يحصل عليها الأميركيون عبر #الأقمار_الاصطناعية.

والإدارة الأميركية الجديدة باتت مدركة أن الصراع في اليمن سببه #التدخل_الإيراني والذي أصبح يشكل عقبة في طريق الحرب على القاعدة ويهدد #مضيق_باب_المندب الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.

ويؤكد مراقبون أن إيران تساعد برفع مستوى مقاتلي #الميليشيات حيث يرى قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية أن الميليشيات باتت تملك أسلحة لم تكن لديها قبل الحرب، ومنها #الصواريخ_الباليستية مداها عدة أضعاف مدى الصواريخ التي كانت تملكها قبل الحرب.

في حين كشف مسؤول إماراتي عن امتلاك الميليشيات طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والسفن وألغاماً أرضية وبحرية.