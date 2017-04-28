التحالف يغيث تعز المحاصرة جواً ويسقط مساعدات وأدوية

أكد عبد الله #الربيعة، المشرف العام على #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن #السعودية توزع معونات في مختلف أنحاء #اليمن ، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها #الانقلابيون #الحوثيون.

وفي إشارة إلى محافظة #تعز المحاصرة من قبل ميليشيات #الحوثي و #صالح ، قال الربيعة إن المركز استخدم طائرات #التحالف لإسقاط الأدوية وإمدادات الغذاء لإبقاء المستشفيات الأربعة الرئيسية تعمل، وإنه في بعض الأحيان تم استخدام الدواب لنقل المساعدات.

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وفي سياق متصل، حددت #الحكومة_اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة بإدخال المعونات الإغاثية عبر ميناء #عدن ، وتحديدا تلك المخصصة لمحافظة تعز القريبة منها.

كما أكدت الحكومة اليمنية توفير بدائل وممرات آمنة بحرا وبرا لإيصال الإمدادات الإغاثية تتمثل بالآتي:

منفذ عدن

وفي #منفذ_عدن أربعة أرصفة قادرة على استقبال شحنات وسفن ضخمة، وهذه الأرصفة هي:

- رصيف ميناء #المعلا التجاري.

- رصيف ميناء #الحاويات التابع للمنطقة الحرة.

- رصيف #الزيت في منطقة #البريقة شمال غرب عدن، والذي استقبل أول شحنات إغاثية من دول التحالف لعدن والمحافظات المجاورة بعد دحر الميليشيات.

- رصيف #التواهي السياحي الذي باستطاعته استقبال كميات من المواد الإغاثة.

وترتبط هذه الأرصفة الـ4 في منفذ عدن بشبكة طرقات برية تصل إلى معظم المحافظات، وأقربها لحج وأبين وتعز والضالع والبيضاء وصولا إلى صنعاء.

ميناء المكلا في حضرموت

يعد #ميناء_المكلا التجاري في #حضرموت منفذا بحريا حيويا يمكن من خلاله إيصال الإمدادات الإغاثية إلى المحتاجين في المحافظات الشرقية في #اليمن وهي المهرة وحضرموت وشبوة.

ميناء المخا غرب تعز

يطل #ميناء_المخا في غرب تعز على البحر الأحمر، ويجري إعادة تأهيله من قبل دول التحالف لاستقبال مواد الإغاثة والسلع والبضائع، ويتبع إداريا محافظة تعز.

الميناء الجاف في مأرب

أعلنت السلطات #الشرعية مؤخراً عن تجهيز #الميناء_الجاف في محافظة #مأرب لاستقبال المساعدات القادمة عبر البر من #السعودية وإعادة توزيعها في المحافظات الشمالية والغربية الخاضعة لسيطرة #الانقلابيين.

وتمثل هذه البدائل حلولا عملية تقدمت بها الحكومة اليمنية للمنظمات الإغاثية لضمان وصول الإغاثة إلى كافة مناطق اليمن ومنع سطوة الميليشيات عليها أو مصادرتها.