الحكومة اليمنية لولد الشيخ أحمد: المرجعيات الثلاث أولاً

ردت #الحكومة_اليمنية على تصريحات المبعوث الأممي #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد حول جولة المفاوضات الجديدة، موضحةً أن موقفها مرتبط بموافقة علنية وصريحة من #الانقلابيين بالمرجعيات الثلاث للحل.

ووصف وزير الخارجية اليمني عبدالملك #المخلافي ، تصريحات #ولد_الشيخ_أحمد عن عودة المفاوصات بأنها "تعكس نواياه الطيبة، إلا أنها لا تكفي لمعالجة الأزمة".

ووضع المخلافي شروطا رئيسية للرد رسميا بموقف الحكومة من الجولة الجديدة، وهي: قبول الانقلابيين بمبدأ السلام والمرجعيات الثلاث، ومن ضمنها وقف إطلاق النار ومتطلبات بناء الثقة.

وكان المبعوث الأممي إلى #اليمن أعلن أن المفاوضات جارية لوقف الهجوم العسكري المحتمل على ميناء #الحديدة ، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار. وقال #ولد_الشيخ أحمد إن تجنب الهجوم على الحديدة يمكن أن يسمح بالوقف الحقيقي للأعمال القتالية والعودة إلى المحادثات.

ورجح ولد الشيخ أحمد أن تكون المفاوضات في جنيف أو الكويت.

من جانبها، أبدت الكويت استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية مجدداً للتوقيع على الاتفاق النهائي متى ما تم التوصل إلى التوافق بشأنه. ودعت الكويت جميع الأطراف إلى العودة إلى مائدة المفاوضات٬ لإنهاء هذا الصراع المدمر.