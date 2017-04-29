مقتل 30 من ميليشيات الحوثي بقصف للتحالف في المخا

قتل نحو 30 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي السبت، على تجمعات ومواقع للميليشيات في جبهة #المخا شمال غرب محافظة #تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح كانوا يتمركزون في مواقع قرب جسر #الهاملي شمال معسكر خالد على الطريق الرابط بين تعز والحديدة، وفي ومزرعة #سابحة شمال منطقة #المخا.

كما دمرت مقاتلات التحالف دبابة للميليشيات وعدة آليات عسكرية.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية شرق مفرق موزع وجنوب نقطة الشرطة العسكرية.

وفي الجبهة الغربية لمدينة #تعز تمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في بلدات عنصوة والدمينة وجبل هان في منطقة الضباب غرب تعز.

وأشارت المصادر إلى إصابة وجرح 5 من عناصر الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة بالعتاد العسكري.