تورط 40 منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة بدعم انقلابيي اليمن

كشفت الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الجيش الوطني اليمني، عن تورط أكثر من 40 منظمة محلية في #صنعاء تمولها #الأمم_المتحدة في إِعَانَة وتمويل حرب #الانقلابيين.

وأكدت صحيفة "26 سبتمبر"، في عددها الأسبوعي الصادر مؤخرا، أن تحالف الانقلابيين تمكن من السطو على أعمال #المنظمات_الدولية بضوء أخضر من #الأمم_المتحدة.

ومن أبرز تلك المنظمات كما ذكرت الصحيفة "مؤسسة لأجل اليمن" و"مواطنة" و"مؤسسة تنمية القيادات الشابة" وملتقى "صناع الحياة" والمؤسسة الوطنية للإغاثة والتنمية، والمؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة، ومنظمة سماء صنعاء، ومنظمة سام، ومنظمة سيفر وورلد، ومؤسسة رنين صنعاء، وأيضا مؤسسة العطاء والمنتدى الإنساني. .

وذكرت أن وزارتي التخطيط والتعاون الدولية والخارجية المعنيتين بإصدار التصاريح والإشراف على عمل المنظمات الدولية تم تعطيل دورهما بتعمد لحسابات سياسية انتهجها أرباب الانقلاب في العاصمة صنعاء.

وكشف ملف الصحيفة حول فساد المنظمات الدولية، أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تملك أية بيانات عن حجم #التمويل الذي يصل من المنظمات الدولية ولا كيف يتم استيعاب التمويل من قبلها من أَثْناء المشاريع المنفذة وتكاليفها.