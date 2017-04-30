مقتل 5 عناصر من القاعدة بطائرة دون طيار في اليمن

أعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية اليمنية أن خمسة عناصر من #القاعدة قتلوا فجر الأحد في غارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار على سيارة محملة بالسلاح في وسط #اليمن.

وأضاف المسؤول أن السيارة أصيبت في منطقة الجوية في محافظة مأرب شرق صنعاء. وأوضح المسؤول أن "الغارة التي استهدفت فجر اليوم السيارة المحملة بالسلاح تابعة لقيادي محلي في التنظيم وكان يعمل على نقل أسلحة إلى منطقة يكلا في البيضاء" وسط اليمن التي شهدت في 29 يناير عملية برية أميركية ضد التنظيم الإرهابي.

وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي أميركي وعدد من عناصر القاعدة ومدنيين.

والسبت قتل ثلاثة عناصر من القاعدة في عملية مماثلة في جنوب اليمن، كما قتل الأحد الماضي قتل عناصر من القاعدة وثلاثة مدنيين في غارة لطائرة من دون طيار في محافظة #شبوة .

ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة تكثفت الهجمات ضد القاعدة في اليمن.

وفي مارس الماضي أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترمب أعطت للبنتاغون الضوء الأخضر لشنّ غارات جوية أو عمليات كوماندوس في اليمن من دون طلب إذن مسبق من #البيت_الأبيض.