اليمن.. الخلافات بين الحوثيين والمخلوع صالح تظهر للعلن

ألغى رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، صالح الصمّاد، قراراً لرئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين، بتعيين هشام شرف وزير الخارجية في #حكومة_الانقلاب للقيام بصلاحيات وزير التخطيط والتعاون الدولي.

صدام مباشر بين القيادي #الحوثي رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد والقيادي المؤتمري عبدالعزيز بن حبتور، الموالي للمخلوع علي عبدالله #صالح رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها.

وتركز الخلاف حول حقيبة التخطيط والتعاون الدولي التي أسندت إلى ياسر العواضي الذي رفض المنصب، ما دعا بن حبتور إلى تكليف وزير خارجية حكومة الانقلابيين هشام شرف بإدارة شؤون وزارة التخطيط إلى جانب الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة من بن حبتور للاحتفاظ بالخارجية والتخطيط لحزبه.

لكنها قوبلت برفض حوثي من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، حيث أصدر رئيسه صالح الصمام أمراً شديد اللهجة بإلغاء قرار بن حبتور.