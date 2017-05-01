واشنطن: القرار2216 والمبادرة الخليجية أساس أي حل باليمن

أشاد #رئيس_الوزراء_اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بالدور الأميركي في دعم ومساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، لإنهاء الانقلاب ومحاربة تنظيم #القاعدة وداعش الإرهابيين خلال لقاء جمعه مع السفير الأميركي لدى #اليمن ماثيو تولر.

وجدد السفير الأميركي دعم ومساندة بلاده للحكومة اليمنية للتوصل إلى سلام دائم يبنى في إطار قرارات #مجلس_الأمن وخاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأكد بن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل والعادل، والذي لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



وأشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيف معاناة اليمنيين بمساعدة دول #مجلس_التعاون_الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية #السعودية.