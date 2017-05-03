المخلوع صالح: مستعد لاعتزال قيادة المؤتمر الشعبي العام

أعلن المخلوع #علي_عبدالله_صالح عن استعداده للتنازل عن قيادة #حزب_المؤتمر_الشعبي_العام، والدعوة إلى مؤتمر عام للحزب ينتخب قيادة جديدة.

وأشار صالح، في لقاء ضم قيادات حزبه وأعضاء البرلمان الموالين لحزبه، إلى أنه لن يخرج من #اليمن إلا مقتولاً، على حد قوله.

من جهة أخرى، كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي #عصام_شريم، رئيس الحزب في مدينة #الحديدة في نيسان/إبريل، انضمامه برفقة 19 قيادياً آخر في الحزب إلى #الشرعية، بسبب رفضهم توجهات زعيم الحزب المخلوع.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد ذكرت أن هذه القيادات التي أعلنت انضمامها للشرعية غادرت اليمن باتجاه دول عربية، بعد أن تلقت تهديدات من الميليشيات الانقلابية.

وقال شريم إن التواصل جار مع عدد من القيادات الأخرى في الحزب داخل اليمن ترغب في ترتيب أوضاعها قبل المغادرة. كما دعا الحكومة الشرعية إلى احتضان القيادات الراغبة في الانضمام إليها.