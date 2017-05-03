منظمة دولية: اليمن يواجه أكبر أزمة غذائية في العالم

حذرت منظمة #المجلس_النرويجي_للاجئين من أن واردات الأغذية في #اليمن وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأن اليمن يواجه أكبر #أزمة للأمن الغذائي في العالم.

وأكد بيان للمنظمة النرويجية أن 7 ملايين رجل وامرأة وطفل في اليمن معرضون للمجاعة بشكل بطيء وغير مسبوق، وأن واردات #الأغذية التي يحتاجها اليمن تضاءلت إلى أدنى مستوياتها، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدل الثلث.

بيان المنظمة النرويجية أضاف أن 60% من #سكان_اليمن يعانون من انعدام #الأمن_الغذائي.

وحذر خبير الإغاثة المخضرم يان إيغلاند، الذي يرأس المنظمة، من أن اليمن يواجه #مجاعة_كبرى.

إيغلاند، وهو أيضاً مستشار للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية في #سوريا قال لوكالة "رويترز" من #صنعاء إن الحرب في اليمن أصغر من تلك الدائرة في سوريا إلا أنها أدت إلى #كارثة كبرى.

وقال بعد أن زار صنعاء وميناء #عدن وبلدة عمران: "سنواجه مجاعة كبرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن حيث لا يحصل على المعونات الإنسانية إلا جزء من أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وقال إيغلاند إن الأزمة لا تلقى الاهتمام الدولي الذي تستحقه لأن عدداً قليلاً من الصحافيين والدبلوماسيين هم الذين يمكنهم دخول البلاد.