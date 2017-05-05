تعز.. الجيش اليمني يسيطر على معسكر العمري بالكامل

أكدت قيادة محور #تعز، سيطرة الجيش الوطني اليمني بإسناد من #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن على معسكر العمري بالكامل في مديرية ذو باب غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع #ميليشيات_الحوثي وصالح.

وذكرت قيادة المحور أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على الجبال الواقعة بين الوازعية وموزع غربي تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيات.

على صعيد متصل شددت قوات الشرعية خلال الساعات الماضية قصفها المدفعي والصاروخي على تجمعات الحوثيين شمال مديرية المخا على ساحل البحر الأحمر.

آخر معاقل الحوثيين شمال المخا

وكانت القوات اليمنية أعلنت في وقت سابق الخميس أنها استعادت السيطرة على منطقتين شمال مديرية المخا بمحافظة الحديدة (جنوب غرب)، فيما قُتل 10 من عناصر ميليشيات الحوثي، خلال اشتباكات بمحافظة #صعدة (في الشمال)، حسب مصادر عسكرية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، أن "مواجهات عنيفة اندلعت فجر الخميس، في منطقة حسي سالم، بعد ساعات من إحكامها السيطرة على منطقة الزهاري، آخر معاقل الحوثيين شمالي المخا".