تعاون بين ميليشيا الحوثي والقاعدة باليمن.. وتبادل أسرى

كشف محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، عن وجود تعاون بين تنظيم #القاعدة في #اليمن و #ميليشيات_الحوثي المسلحة تبلور من خلال تبادل للأسرى بين الطرفين، وذلك عن طريق بعض القبائل الوسيطة في هذه العملية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات "تؤكد أن جماعة الحوثي الانقلابية والمخلوع علي عبد الله #صالح ليس بمستغرب عليهم القيام بأي شيء".

وأوضح آل جابر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن وجميع أبناء اليمن على مسافة واحدة، وتلتزم في ذلك بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والروابط الأخوية العربية، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش ندوة وورشة عمل "السياسة السعودية في الأزمة اليمنية سياسياً، اقتصادياً، واجتماعياً"، التي عُقِدت بالعاصمة الأميركية، الخميس.

وفي رده على سؤال حول إمداد تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في اليمن بالسلاح من قبل الحوثيين أو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، قال آل جابر: "لا توجد لديّ معلومات مؤكدة عن بيع السلاح بين الطرفين، ولكن لا أستبعد قيامهم بأي شيء من هذا القبيل، فهم لا يحترمون القوانين الدولية".