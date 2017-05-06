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قادماً من الرياض.. محافظ عدن يتسلم مهام عمله

المصدر: دبي - قناة العربية
المفلحي يصل إلى مطار عدن
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وسط #إجراءات_أمنية مشددة وصل إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن، المحافظ الجديد عبدالعزيز #المفلحي، السبت، قادما من العاصمة السعودية #الرياض وذلك لمباشرة مهام عمله كرئيس للسلطة المحلية في #عدن.

وحظي المفلحي باستقبال شعبي ورسمي كبير وأكد أن من أهم أولوياته في هذه المرحلة إعادة تأهيل #شبكة_الخدمات العامة والبدء بعملية #الانتعاش_الاقتصادي في البلاد.

المفلحي تعهد بتأهيل شبكات الخدمات المفلحي تعهد بتأهيل شبكات الخدمات
حشد في انتظار المفلحي حشد في انتظار المفلحي

وكان في استقبال المفلحي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلطة المحلية وحشد من المواطنين.

ورافق وصول المحافظ إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر عدد كبير من ألوية الحماية الرئاسية في الشوارع والطرقات القريبة من المطار، وشوهدت عربات عسكرية ومدرعات على مداخل مدينتي "خور مكسر"، و"كريتر".

كلمات دالّة

#عدن, #المفلحي, #الرياض, #إجراءات أمنية, #شبكة الخدمات, #الانتعاش الاقتصادي

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