لدفع السلام.. ولد الشيخ يبدأ جولة إقليمية من الرياض

يقوم المبعوث الأممي إلى #اليمن، إسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، بجولة إقليمية جديدة لدفع مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أواخر العام الماضي.

وبحسب مصادر يمنية، سيلتقي #ولد_الشيخ أحمد في العاصمة #السعودية #الرياض مسؤولين يمنيين وسعوديين.

وكشفت مصادر مقربة من المبعوث الأممي عن سعي حثيث لعقد جولة مشاورات جديدة خلال شهر رمضان المقبل، تأمل الأطراف المعنية أن تكون مقدمة للتوقيع على اتفاق سلام.

في سياق متصل، طالب رئيس الحكومة اليمني #أحمد_عبيد_بن_دغر موسكو بزيادة الضغط على الميليشيات الانقلابية، في وقت بدأ المبعوث الأممي #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد، جولة إقليمية جديدة بشأن مشاورات السلام اليمنية المتعثرة.

والتقى #بن_دغر سفير #روسيا لدى السعودية في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية، ودعا #موسكو إلى زيادة الضغط على #الميليشيات الانقلابية للكف عن العبث بحياة ودماء اليمنيين.

من جهته، أكد السفير الروسي دعم موسكو لعبدربه منصور #هادي كرئيس شرعي لليمن، وعبّر لبن دغر عن حرص #روسيا على استمرار #الحوار_اليمني وفق مبادئ معروفة وأجواء سليمة.