مقتل 186 من ميليشيات الحوثي بجبهة حرض- ميدي خلال 3 أشهر

أعلن الجيش الوطني اليمني عن مقتل 186 من عناصر #ميليشيات _الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية في جبهة حرض- ميدي في محافظة #حجة شمال غرب اليمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وذكر مصدر عسكري رفيع أن من بين القتلى عشرة قياديين وثلاثة خبراء اتصالات أحدهم من #الحرس_الثوري_الإيراني.

وفي حين يواصل الجيش الوطني استنزاف الميليشيا الانقلابية في حرض وميدي، فإن مئات الجرحى سقطوا في تلك الجبهتين البعض منهم أصيب بإعاقة دائمة.

وبحسب الإحصائية فإن عدد جرحى #الميليشيات_الانقلابية المعاقين فقط بسبب الإصابة بلغ 155 معاقا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتولي الميليشيات الانقلابية جبهتي #حرض وميدي اهتماما كبيرا كونها تقع على الحدود الشمالية الغربية لليمن مع #السعودية، وهي ترى في هذه الجبهة شماعة لاستقطاب المقاتلين من مختلف الفئات العمرية تحت ذريعة الدفاع عن الوطن حسب زعمها.

ونظرا للأهمية التي توليها المليشيا الانقلابية لهذه الجبهة فإنها تحرص على الدفع بأكبر تعزيزات عسكرية لصد تقدم الجيش الوطني، إلا أنها غالبا ما تكون صيدا ثمينا لطيران التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني.

وخسرت الميليشيات 8 دبابات و13 عربة مدرعة بي إم بي، و16 طقما و6 منصات صواريخ كاتيوشا و10 مدافع مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى تدمير 19 صاروخ زلزال وبركان، وصاروخين باليستيين كانت على ناقلات في طريقها الى ميدي، بالإضافة إلى 13 مخزن سلاح في ميدي وحرض دمرتها #طائرات_التحالف.