قيادي في حزب المخلوع: الحوثي باع اليمن لإيران بثمن بخس

اتهم القيادي في حزب #المخلوع_صالح، عادل الشجاع، #الحوثيين بأنهم باعوا #اليمن لـ #إيران بثمن بخس.

وقال الشجاع على صفحته على "فيسبوك"، إن الحوثيين مرتبطون بإيران، وصرختهم تفضحهم، موضحاً أن شعار "الموت لأميركا" هو أغنية إيرانية.

كذلك لفت إلى أن هذا الشعار يمثل أحد طقوس الثقافة الخمينية، وانتقل من طهران إلى الضاحية الجنوبية في #بيروت، ثم إلى صنعاء.

وأكد الشجاع أن ميليشيات الحوثي تنطلق من تفكير عنصري متطرف، معتقدة أن بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتكريس الانغلاق، كما تحاول صناعة حائط للمبكى لتضع عليه الآلام المصطنعة ضد شركاء الوطن والعقيدة.