قتلى وجرحى من الانقلابيين في غارات للتحالف غرب تعز

قتل نحو 20، وجرح 30 آخرون من ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح في 19 #غارة_جوية شنتها مقاتلات #التحالف_العربي على مواقع الانقلابيين في #معسكر_خالد في موزع وفي مقبنة غربي #تعز. كما تم تدمير مخزن أسلحة وثلاث عربات ومدرعة.

من جهتها، حققت قوات #الشرعية مكاسب عسكرية في مديرية موزع غرب محافظة تعز، وتواصل حصار معسكر خالد منذ نحو شهر تمهيداً لاقتحامه.

كما قتل ستة حوثيين، وأُصيب آخرون بقصف مدفعي شنته قوات الشرعية على جبل الوعش شمال غرب مدينة تعز.

وكان مصدر عسكري يمني قد أعلن، في وقت سابق، أن قوات من الجيش الوطني اليمني شنت هجوماً بمختلف الأسلحة على مواقع تمركز #الميليشيات عند الأطراف الغربية لـ #معسكر_خالد_بن_الوليد وفي مفرق #المخا من الجهة الجنوبية، أسفر عن مقتل 10 من الانقلابيين.