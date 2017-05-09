الكوليرا تتفشى في اليمن: 34 حالة وفاة خلال أسبوعين

أعلنت #منظمة_الصحة العالمية، الثلاثاء، أن 34 شخصا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالكوليرا، ويشتبه بوجود 2000 إصابة أخرى بالوباء خلال أقل من أسبوعين في #اليمن.

وأكد مسؤول في المنظمة أن "تسجيل 34 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا و2022 حالة إسهال حاد في 9 محافظات، منها #صنعاء خلال الفترة الممتدة بين 27 نيسان/ابريل و7 أيار/مايو".

يذكر أن هذه الموجة الثانية من الوفيات المرتبطة بالكوليرا خلال عام في اليمن حيث تعرضت العديد من المستشفيات للتدمير، ويكافح ملايين الأشخاص للحصول على #الغذاء و #المياه_النظيفة.

وتصنف منظمة الصحة العالمية، #اليمن بين أسوأ الحالات الطارئة الإنسانية في العالم إلى جانب سوريا وجنوب السودان ونيجيريا و #العراق.

وشهد النزاع تصعيدا خلال العامين الماضيين في اليمن، وتسعى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى دعم الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

وتقول #الأمم المتحدة، التي تعتبر اليمن "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إن نحو 17 مليون شخص يفتقرون إلى الغذاء الكافي مع اقتراب ثلث محافظات البلد من حافة #المجاعة.