اتهامات للمخلوع باغتيال قيادي حوثي في صنعاء

اغتال #مسلحون مجهولون القيادي الحوثي المدعو أبو يوسف حطبة وثلاثة من مرافقيه في #صنعاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش الوطني، عن مصادر قولها، إن المخلوع #صالح يقف وراء عملية اغتيال أبو يوسف، وهو نجل القيادي الحوثي، أحمد صلاح حطبة، الذي كان يعمل، طبقاً للمصادر، مسؤولاً للإمدادات في جبهة #نهم، ثم مسؤولاً على قطاع التموين والإمداد في جبهة #ميدي، ومؤخراً مشرفاً للقطاع الجنوبي لمحافظة صنعاء.

من جهة أخرى، شكك وزير الخارجية اليمني، عبدالملك #المخلافي، في أن تسهم الجولة المقبلة للمبعوث الأممي إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد، في تحقيق تقدم لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة.

وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، إن جولة ولد الشيخ أحمد لن تحقق أهدافها بسبب عدم استجابة #الانقلابيين للجهود الدولية.

كما تمسّك المخلافي بأن تجرى أي مشاورات مقبلة وفق المرجعيات المعترف بها.