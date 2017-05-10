جديد انتهاكات الحوثي.. خطف وتعذيب لـ36 مدنياً في صنعاء

وثَّقت منظمتان حقوقيتان تعرض 36 مدنياً يمنياً للتعذيب على يد #ميليشيات_الحوثي بعد أن تم إخفاؤهم بشكل قسري لمدة تقارب العامين.

وأفاد بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات اليمنية، الثلاثاء، أن المدنيين الستة والثلاثين تعرضوا للمعاملة اللاإنسانية، خلال مدة إخفائهم القسري، فيما تجري حاليًا مقاضاتهم أمام محكمة تفتقر للأسس القانونية، وتنتهك الحد الأدنى من مقومات التقاضي العادلة.

وأضافت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجساد المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم في #صنعاء، كما ذكر بعض المختطفين أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

يذكر أن العديد من التقارير الحقوقية السابقة كانت تحدثت عن انتهاكات جسيمة ترتكب من قبل ميليشيات الحوثي منها الإخفاء القسري والتعذيب في السجون، وموت العشرات من السجناء تحت التعذيب. كما تحدث ناشطون عن سجون سرية في صنعاء لا يعرف كم عدد المعتقلين والمخفيين فيها.