مسعى جديد لإحياء محادثات اليمن.. وأمل بهدنة قبل رمضان

يصل المبعوث الأممي إلى #اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الأربعاء إلى العاصمة السعودية #الرياض لاستئناف مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، وسط حالة من التشاؤم تسيطر على الوضع في ظل تعنت الانقلابيين والتصعيد العسكري على الأرض.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين في #الحكومة_اليمنية الشرعية و #التحالف_العربي لبحث وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة أن جولة ولد الشيخ أحمد ستستكمل لاحقاً بلقاء ممثلين عن طرفي الانقلاب في #مسقط . وقد تتضمن مبادرة المبعوث الأممي عدة محاور أساسية منها:

-السعي لإقناع التحالف والحكومة الشرعية بالتراجع عن القيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على #الحديدة

-بحث إمكانية الاتفاق على هدنة جديدة قبيل شهر رمضان

-عقد جولة جديدة من المشاورات بين أطراف النزاع

أجواء تشاؤمية

وأيا كانت المقترحات التي سيطرحها المبعوث الأممي على الأطراف المعنية إلا أن مراقبين يرون أنه لا يحمل حلاً سحرياً خاصة في ظل تعقيدات الأزمة التي يستند حلها بحسب ولد الشيخ أحمد على تقديم الأطراف لتنازلات سياسية وعسكرية .

وتبقى الآمال بنجاح تلك المساعي متدنية، ولعل هذا الواقع التشاؤمي هو ما دفع بوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إلى استباق جولة المبعوث الأممي بتصريحات اعتبر فيها أنها لن تحقق أهدافها في إحلال السلام، في ظل رفض الميليشيات الانقلابية كل الجهود الدولية. وجدد المخلافي الاثنين التأكيد على أن أي مشاورات لابد أن تتم وفق المرجعيات الأساسية.