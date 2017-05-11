الأمم المتحدة تؤكد 58 إصابة بالكوليرا في اليمن

أكدت #الأمم_المتحدة الخميس رصد 58 إصابة بوباء الكوليرا و47 وفاة متصلة به في الأسبوعين الأخيرين في مختلف أنحاء اليمن، في موجة ثانية من هذا الوباء في عام.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن التحاليل المخبرية أكدت وجود داء #الكوليرا في 10 محافظات في اليمن حيث ما زال أقل من نصف #المنشآت_الطبية عاملا بعد عامين من القتال بين #قوات_الشرعية و #الانقلابيين #الحوثيين.

ورصدت 2301 إصابة مشبوهة في عدد من المحافظات بينها #صنعاء حيث تم تشخيص أكثر من 30% من الحالات.

كما تحدث المكتب الأممي عن إصابات في محافظات في الشمال والجنوب وعلى ساحل #البحر_الأحمر.

يتسبب #وباء الكوليرا الشديد العدوى بإسهال حاد وينتقل بشرب مياه او أطعمة ملوثة، وقد يؤدي إلى الوفاة إن تعذرت معالجته في غضون ساعات.

يذكر أن هذه الموجة هي الثانية من #الوفيات المرتبطة بالكوليرا خلال عام في اليمن حيث دمرت الحرب العديد من #المستشفيات ويحتاج الملايين في شكل كبير إلى الغذاء والمياه النظيفة.

وتقول الأمم المتحدة التي تعتبر #اليمن "أكبر أزمة إنسانية في العالم" أن أكثر من 7 آلاف شخص قتلوا منذ عام 2015 و3 ملايين تشردوا. كما يفتقر نحو 17 مليون شخص إلى الغذاء الكافي مع اقتراب ثلث محافظات البلد من حافة #المجاعة.