اليمن.. مقتل قيادي حوثي في معارك مع المقاومة بشبوة

قتل قيادي في #ميليشيات_الحوثي واثنين من مرافقيه في معارك مع المقاومة الشعبية بمحافظة #شبوة اليمنية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين #المقاومة والانقلابيين في منطقة "طوال السادة" بمديرية "عسيلان" في شبوة، أسفرت عن مقتل القيادي الميداني شرف علي جاهم.

على صعيد آخر، قتل مدني وزوجته، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مزرعتهما، في محافظة إب وسط #اليمن.

سياسيا، استضافت العاصمة #السعودية #الرياض، الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر؛ وممثلي 64 بلدا ومنظمة إقليمية ودولية وذلك لهدف تبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات المانحة للمشاركة في تقديم الدعم للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.