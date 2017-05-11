هادي يبحث تأمين المساعدات الإنسانية لاستئناف المفاوضات

حضرت المعاناة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين في لقاء الرئيس اليمني، عبدربه منصور #هادي، مع المبعوث الأممي، اسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، الذي بدأ من #الرياض جولة جديدة لكسر الجمود في عملية السلام في #اليمن.

وأشارت مصادر إلى أن اللقاء لم يبحث أي خطوات تخص بدء مرحلة قادمة من المفاوضات بل ركز على ضمان تدفق #المساعدات_الإنسانية وعدم عرقلة وصولها إلى المناطق المتضررة كبادرة حسن نوايا من الميليشيات قبل جولة قادمة من المشاورات، حيث أكد ولد الشيخ أحمد على ضرورة إيلاء الجوانب الإنسانية والإغاثية اهتماماً كبيراً استجابة لدعوة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

كما اتهم هادي #الميليشيات_الانقلابية بتدمير الاقتصاد ومضاعفة معاناة المواطنيين بجنيها موارد كالضرائب والجمارك وشركات الاتصالات وصناديق التقاعد لمصلحة ما تسميه المجهود الحربي في وقت يعاني المواطنون الأمرين بسبب عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من نصف عام.

وضمن سلسلة لقاءاته مع الأطراف المعنية، تلقى المبعوث الأممي خلال لقائه الدكتور عبد اللطيف #الزياني تأكيدات بدعم دول #مجلس_التعاون للجهود الأممية الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن. كذلك أطلع ولد الشيخ أحمد سفراء الدول الراعية لعملية التسوية السياسية على الجهود الأممية لإحلال #السلام والذي يرى بأنه يحتاج لتنازلات أكثر من الأطراف المتنازعة.