اليمن.. هادي يحذر من خطوات أحادية "تخدم" الانقلابيين

في اجتماع استثنائي عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي مع مستشاريه في العاصمة #السعودية #الرياض، دعا هادي إلى تجنب خطوات أحادية من شأنها أن تصب في صالح #الانقلابيين.

وطالب البيان الصادر عن الاجتماع القوى المناهضة للانقلاب الانخراط في صفوف #الشرعية كما دعا جميع القوى اليمنية إلى الالتفاف حول الشرعية مشددا على رفضه أي خطوة أو مبادرة تخالف #المبادرة_الخليجية ومخرجات الحوار والقرار 2216 .

ورفض الاجتماع الخروج عن الإجماع الوطني متمسكا بوحدة الهدف الذي قامت من أجله #عاصفة_الحزم_وإعادة_الأمل للتحالف العربي بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وسيطرتها على كافة التراب اليمني.

وخلص البيان إلى مطالبة اليمنيين بعدم الإقدام على خطوات من شأنها أن تصب في خدمة #الحوثيين وصالح.