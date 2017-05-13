الجامعة العربية تتمسك بالشرعية ووحدة اليمن

شدد الأمين العام للجامعة العربية #أحمد_أبو_الغيط أهمية التمسك بوحدة #التراب_اليمني و #الشرعية، داعياً اليمنيين رفض دعوات الانقسام، موكداً أن الأولوية هي لمواجهة الخارجين عن القانون.

ودعا أبو الغيط كافة أبناء #الشعب_اليمني إلى التضامن والتكاتف من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم #الأمين_العام_لجامعة_الدول_العربية، بأن أبو الغيط يرى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية، ومحاولة الوصول إلى #تسوية_سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، و #مبادرة_مجلس_التعاون_الخليجي وآلياتها التنفيذية.



وكان مجلس التعاون الخليجي جدد مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل الى حل سلمي للأزمة وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.