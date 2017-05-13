الجيش الوطني اليمني يكبد الميليشيات خسائر فادحة غرب تعز

تصدت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية لهجوم عنيف شنته #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية على مواقعها غرب مدينة #تعز في وقت كثف طيران التحالف قصفه على تجمعات الانقلابيين في منطقة البرح شرق #معسكر_خالد بمديرية موزع.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت غربي تعز بين الجيش الوطني و ميليشيات الانقلابيين التي حاولت شن هجوم معاكس في #تلة_ياسين ومنطقة غراب واللواء 35 مدرع غرب المدينة .

وحسب مصادر ميدانية فقد تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد هجوم الانقلابيين وأجبرتهم على التراجع والانسحاب بعد مقتل عدد من عناصرهم وجرح آخرين.

وبالتزامن قصفت الميليشيات الانقلابية المتمركزة بشارع الخمسين الأحياء السكنية بالمطار القديم وبير باشا غربي تعز.

واستهدف طيران التحالف قصف مواقع الانقلابيين وتجمعاتهم في منطقة البرح شرق معسكر خالد بمديرية موزع في وقت شن فيه الجيش هجوما واسعا على مواقع الميليشيات شمال معسكر خالد ومنطقة الهاملي وتمكنت قواته من السيطرة على عدد من المواقع الجبلية.

كما تواصلت مواجهات الجيش الوطني للميليشيات الانقلابية في مديرية #نهم حيث شهدت منطقة المدفون قصفا متبادلا بين الطرفين كما دارت معارك وصفت بالعنيفة بين الطرفين في #وادي_حريب بالمديرية ذاتها تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية وعسكرية فادحة.