مجلس التعاون يدعو اليمنيين لنبذ دعوات الفرقة والانفصال

جدد #مجلس_التعاون_الخليجي مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة #اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، ودعمه لجهود #الأمم_المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات #الحوار_الوطني وقرار #مجلس_الأمن 2216.

وأكد أمين عام مجلس التعاون، عبد اللطيف #الزياني، أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول #الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار واستكمال تنفيذ مخرجات الحوار التي عالجت القضايا كافة بما في ذلك القضية الجنوبية، مؤكداً أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية.