عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

عُمان تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية باليمن

المصدر: العربية.نت
يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان
رابط مختصر

أكد وزير الشؤون الخارجية في #سلطنة_عُمان، يوسف بن علوي، ‏وقوف بلاده إلى جانب #اليمن وقيادته الشرعية.‏

وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب ‏رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك #المخلافي، إن ‏بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية، ويصون ‏مؤسساتها الوطنية ومُقدرات #الشعب_اليمني.‏

من جهته، أشاد الوزير المخلافي، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام، وإنهاء الحرب التي أشعلها ‏الانقلابيون، وفق المرجعيات الثلاث.‏

وأكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف ‏المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.

كلمات دالّة

#الحكومة الشرعية, #اليمن, #سلطنة ع, #المخلافي, #الشعب اليمني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر