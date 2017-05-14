عُمان تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية باليمن

أكد وزير الشؤون الخارجية في #سلطنة_عُمان، يوسف بن علوي، ‏وقوف بلاده إلى جانب #اليمن وقيادته الشرعية.‏

وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب ‏رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك #المخلافي، إن ‏بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية، ويصون ‏مؤسساتها الوطنية ومُقدرات #الشعب_اليمني.‏

من جهته، أشاد الوزير المخلافي، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام، وإنهاء الحرب التي أشعلها ‏الانقلابيون، وفق المرجعيات الثلاث.‏

وأكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف ‏المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.