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10 قتلى من الميليشيات بمواجهات مع مدنيين في الضالع

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
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قتل 10 من عناصر ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في #مواجهات اندلعت بينها وبين مواطني إحدى قرى جبن بمحافظة #الضالع، فيما أصيب سبعة آخرون بجراح.

ودارت اشتباكات عنيفة في عزلة الربيعتين بمديرية جبن في محافظة الضالع إثر قيام الانقلابيين بتسيير 11 عربة عسكرية لاعتقال أحد الوجاهات الاجتماعية ويدعى عبدالحكيم العمري. وتمكن المواطنون من إعطاب إحدى العربات التابعة للميليشيات.

كما جاءت هذه المواجهات بعد تنفيذ #المقاومة_الشعبية كمينا محكما على المتمردين في وقت سابق، أسفر عن مقتل ستة عناصر وإعطاب إحدى العربات العسكرية.

كلمات دالّة

#الحوثي, #المخلوع صالح, #مواجهات, #الضالع, #مواطنون, #كمين, #المقاومة الشعبية

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