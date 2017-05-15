الجيش اليمني يتقدم شمالي المخا بدعم من التحالف

سيطرت قوات الحكومة الشرعية في اليمن، الأحد، على عدة مواقع شمالي مدينة المخا (غرب البلاد)، بحسب ما أفاد مصدر عسكري. وقال المصدر العسكري في قيادة محور #تعز العسكري للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الكديحة، و5 مزارع شمالي مدينة المخا، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح أن الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح شنوا هجوماً في البداية على مواقع القوات الحكومية في منطقة الزهاري ومحيطها، وتصدت لهم القوات الحكومية.

إلى ذلك، أضاف أن المقاتلات شنت أكثر من 10 غارات جوية في تلك المواقع، وأدى القصف الجوي لسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح، وتدمير آليات عسكرية.

يذكر أن مدينة #المخا وميناءها البحري يخضعان لسيطرة قوات الشرعية اليمنية منذ 23 يناير الماضي، عقب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش اليمني في 7 من الشهر نفسه تحت مسمى "الرمح الذهبي".

وتتواصل عملية "الرمح الذهبي" في شمالي مدينة المخا وشرقها.

أما سياسياً، فلا تزال الجهود الأممية تبذل بغية إعادة إحياء عملية السلام. وقد كرر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأحد، من قطر قوله إنه يسعى جاهداً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبيل شهر رمضان.