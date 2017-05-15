العربية توثق اشتباكات للسيطرة على جبال الساقية في صنعاء

وثقت كاميرا العربية المعارك والاشتباكات التي خاضها اللواء 127 في جبهات مقدمة جبال الساقية المحاذية لسلسلة جبال اليام في العاصمة اليمنية #صنعاء.

وأفاد مراسل العربية الأحد إلى هروب عناصر #ميليشيات_الحوثي تحت أزيز رصاص #الجيش_اليمني .

ولفت إلى أن القوات الشرعية باشرت إلى تمشيط المنطقة في جبال الساقية بعد أن أصبحت في قبضة جنود المنطقة العسكرية السادسة، في حين سيطر جنود المنطقة السابعة على جبال اليام.

فبعد سيطرة الجيش على مديريتي الغيل والمصلوب لم يتبق إلا استكمال السيطرة وتمشيط جبال الساقية بالكامل، ليلتحم جنود المنطقتين السادسة والسابعة في الجيش الوطني سوياً.