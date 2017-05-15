ولد الشيخ يكرر: نسعى لهدنة في اليمن قبل رمضان

كرر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مرة جديدة الأحد قوله إن الأمم المتحدة تبحث مقترحاً لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية.

وأضاف أنه يعمل حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان، تمهيدا للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين أطراف النزاع.

وقال ولد الشيخ أحمد، في كلمة له خلال جلسة "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط"، التي عقدت على هامش منتدى الدوحة 17 في قطر: "نعمل حالياً على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في #اليمن قبل حلول شهر رمضان، تمهيدا للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية".

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في اتصال أجراه معه نظيره اليمني عبد الملك المخلافي، مساء الأحد، وقوف بلاده إلى جانب اليمن والشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور #هادي.‏

من جانبه، أشاد المخلافي بمواقف سلطنة عمان الداعمة لليمن وإنهاء الحرب، مؤكدا حرص بلاده وحكومتها على تطوير التعاون الثنائي.‏

كما أجرى المخلافي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأشار إلى ضرورة التصدي لما وصفه بـ"التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لكل من البحرين واليمن".