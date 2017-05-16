اليمن.. الميليشيات تهجر المئات وتنهب منازل في الضالع

كشفت مصادر ميدانية يمنية عن قيام ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح بتهجير نحو 100 أسرة ونهب 80 منزلاً من قرى عزلة الربعتين في مديرية جبن التابعة لمحافظة #الضالع وسط #اليمن.

وأكد سكان محليون أن نحو 100 أسرة من قرى عرش، عرام وغيمان التابعة لعزلة الربعتين، اضطرت إلى #النزوح من منازلها، خوفاً من بطش وتهديد الانقلابيين لأفرادها، مشيرة إلى أن الميليشيات كانت قد أقدمت على نهب 80 منزلاً من القرى نفسها، بالإضافة إلى 13 سيارة، خلال اليومين الماضيين.

وكان الانقلابيون قد أقدموا، الاثنين، على تفجير منزل الشيخ عبد الحكيم العمري، أحد مشايخ ووجهاء المديرية، في حادثة تضاف إلى جرائم و #انتهاكات الميليشيات بحق سكان المديرية منذ سيطرتها عليها مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

كما قام المتمردون أواخر شباط/فبراير الماضي بتهجير سكان قرية بأكملها في منطقة بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي بمحافظة #تعز.

وقد بلغ عدد الأسر المهجرة قسرياً من قرية تبيشعة 250 أسرة، منها من نزح إلى قرى مجاورة وأخرى استقرت بمراكز إيوائية داخل مدينة تعز، وفق المصادر.

كذلك اقترفت الميليشيات، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية #تهجير_قسري بحق 257 أسرة من أهالي قرية خبزة بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع في محافظة #البيضاء.

وكان تقرير حقوقي أصدرته شبكة الراصدين المحليين بتعز قد كشف عن قيام الانقلابيين بتهجير 3582 أسرة في محافظة تعز خلال الفترة من آذار/مارس 2015 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2016.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التهجير طالت أكثر من 3 آلاف أسرة في مديرية الوازعية و250 من قرية الصعيد بمديرية الصلو و175 من قرية الدبح الواقعة ضمن منطقة الربيعي التابعة لمديرية التعزية، بالإضافة إلى 142 أسرة تم تهجيرها من قرى البوادية وظبي وحارات ودومان بعزلة الأعبوس التابعة لمديرية #حيفان.

كما لفت إلى أن بوادر التهجير الذي مارسته الميليشيات في المحافظة كان في منطقة الجحملية التابعة لمديرية صالة داخل مدينة تعز، حيث جرى تهجير 15 أسرة بعد اقتحام منازلها وممارسة الكثير من السلوكيات والمضايقات بحق أفرادها.